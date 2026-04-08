США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

08 квітня 2026, 08:08
Фото: ap.org
Умовою перемир'я Трамп назвав "повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки".

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном, назвавши його двостороннім і заявивши, що угода про довгостроковий мир "близька до завершення".

Про це він написав у Truth Social.

За даними ЗМІ, до перемир'я також долучилися Іран та Ізраїль, хоча остання сторона, за словами речника армії, продовжує завдавати ударів.

Як це сталося

За його словами, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф разом із фельдмаршалом особисто просили його стримати "руйнівні дії", на що президент погодився.

Умовою перемир'я Трамп назвав "повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки". Він також пояснив, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди.

"Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти були узгоджені", — написав Трамп.

Позиції сторін

За даними NYT, Іран погодився на перемир'я — рішення нібито схвалив новий верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї. Водночас у Раді нацбезпеки Ірану заявили, що США ще на 10-й день війни "зрозуміли, що не переможуть", і стверджують, що Вашингтон погодився на всі 10 пунктів Тегерана.

Ізраїль, за даними CNN із посиланням на високопосадовця Білого дому, теж приєднався до перемир'я й погодився тимчасово зупинити бомбардування. Проте речник ізраїльської армії підтвердив, що удари по Ірану тривають. США, судячи з усього, бойові дії вже припинили.

Прем'єр Пакистану Шаріф заявив, що Іран, США і їхні союзники домовилися про "негайне припинення вогню всюди і відразу" — включно з Ліваном та іншими країнами Близького Сходу.

Переговори 10 квітня

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном — перших із початку війни — заплановано на п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді. Публічне запрошення делегаціям обох країн направив особисто прем'єр Пакистану.

За даними CNN, американську делегацію можуть скласти спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент Джей Ді Венс — який, імовірно, її й очолить. Наразі Венс перебуває в Угорщині; джерела CNN допускають, що Ісламабад може бути включений у його маршрут.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт уточнила, що "обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено тільки після заяви президента або Білого дому".

Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
