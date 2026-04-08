США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном, назвавши його двостороннім і заявивши, що угода про довгостроковий мир "близька до завершення".

Про це він написав у Truth Social.

За даними ЗМІ, до перемир'я також долучилися Іран та Ізраїль, хоча остання сторона, за словами речника армії, продовжує завдавати ударів.

Як це сталося

За його словами, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф разом із фельдмаршалом особисто просили його стримати "руйнівні дії", на що президент погодився.

Умовою перемир'я Трамп назвав "повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки". Він також пояснив, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди.

"Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти були узгоджені", — написав Трамп.

Позиції сторін

За даними NYT, Іран погодився на перемир'я — рішення нібито схвалив новий верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї. Водночас у Раді нацбезпеки Ірану заявили, що США ще на 10-й день війни "зрозуміли, що не переможуть", і стверджують, що Вашингтон погодився на всі 10 пунктів Тегерана.

Ізраїль, за даними CNN із посиланням на високопосадовця Білого дому, теж приєднався до перемир'я й погодився тимчасово зупинити бомбардування. Проте речник ізраїльської армії підтвердив, що удари по Ірану тривають. США, судячи з усього, бойові дії вже припинили.

Прем'єр Пакистану Шаріф заявив, що Іран, США і їхні союзники домовилися про "негайне припинення вогню всюди і відразу" — включно з Ліваном та іншими країнами Близького Сходу.

Переговори 10 квітня

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном — перших із початку війни — заплановано на п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді. Публічне запрошення делегаціям обох країн направив особисто прем'єр Пакистану.

За даними CNN, американську делегацію можуть скласти спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент Джей Ді Венс — який, імовірно, її й очолить. Наразі Венс перебуває в Угорщині; джерела CNN допускають, що Ісламабад може бути включений у його маршрут.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт уточнила, що "обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено тільки після заяви президента або Білого дому".