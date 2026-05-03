Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з рф

Збройні сили Фінляндії також тимчасово запроваджували обмеження на польоти в морській акваторії поблизу портів Котка та Хаміна.

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник зафіксували в повітряному просторі Фінляндії неподалік кордону з росією.

Про інцидент повідомило Міністерство оборони країни.

За офіційною інформацією, дрон помітили над муніципалітетом Віролахті — регіоном, що межує з Ленінградською областю рф. Тип апарата та його походження наразі залишаються невстановленими.