Фінляндія частково відмовляється від участі у Венеційській бієнале

19 квітня 2026, 19:19
Фото: korrespondent.net
Причиною стало повернення росіян.
Фінляндія не відвідає Венеційську бієнале у 2026 році, якщо у ній братимуть участь росіяни. 
 
Про це повідомило ARTnews.
 
Як передає видання, Міністерство освіти й культури Фінляндії заявило, що росії не можна дозволити брати участь, "доки триває агресивна війна в Україні".
 
Водночас міністерка науки й культури країни Марі-Леена Талвіті заявила, що низка державних службовців все ж відвідає захід, "щоб підтримати фінське мистецтво та культуру".
 
Нагадаємо, що на початку березня 2026 року стало відомо, що на 61-й Венеційській бієнале вперше з початку повномасштабної війни з’явиться російський павільйон.  росіяни презентують проєкт, який називатиметься The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево, вкорінене в небі"). Колишній міністр культури рф Михайло Швидкой заявив, що російський проєкт зосереджений на тому, що "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності". 
 
Пізніше мистецька спільнота зареєструвала петицію до Венеційської бієнале щодо участі росії. Тоді стало відомо, що комісаркою російського павільйону стала Анастасія Карнєєва – дочка Миколи Волобуєва, який очолює російську державну корпорацію "Ростех" та є колишнім генералом ФСБ. 
 
Пізніше звернення до керівництва виставки, що стосувалося участі рф у Венеційській бієнале, підписали високопосадовці 22 країн.

 

