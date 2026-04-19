Фінляндія частково відмовляється від участі у Венеційській бієнале

Причиною стало повернення росіян.

Фінляндія не відвідає Венеційську бієнале у 2026 році, якщо у ній братимуть участь росіяни.

Як передає видання, Міністерство освіти й культури Фінляндії заявило, що росії не можна дозволити брати участь, "доки триває агресивна війна в Україні".

Водночас міністерка науки й культури країни Марі-Леена Талвіті заявила, що низка державних службовців все ж відвідає захід, "щоб підтримати фінське мистецтво та культуру".