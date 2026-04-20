Фінляндія залучить резервістів для патрулювання

20 квітня 2026, 18:51
Фінляндія залучить резервістів для патрулювання
Фото: korrespondent.net
Це допоможе посили спостереження за територіальною цілісністю на тлі інцидентів із дронами.

Збройні сили Фінляндії найближчим часом проведуть повторні навчання для резервістів на тлі інцидентів із зальотом безпілотників на територію країни. 

Про це йдеться у пресрелізі фінської армії від 20 квітня.

Участь у навчаннях братимуть лише ті резервісти, які добровільно надали на це згоду. За даними військових, ідеться про підготовчі заходи на майбутнє, оскільки нещодавні інциденти з українськими дронами викликали занепокоєння з погляду безпеки.

У разі необхідності резервістів можуть повторно залучати до зборів або окремих завдань із контролю територіальної цілісності Фінляндії.

Водночас у Генеральному штабі наголошують, що країні не загрожує безпосередня військова небезпека.

''Поточна ситуація зумовлена законною самообороною України проти незаконної агресивної війни росії'', заявив начальник управління готовності Генштабу Фінляндії, бригадний генерал Акі Хейккінен.

Навчання відбуватимуться у різних регіонах країни. З міркувань безпеки фінська армія не розголошує деталей щодо завдань, тривалості підготовки, точних локацій та кількості залучених військовослужбовців.

 
