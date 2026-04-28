Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поставки озброєння США до Європи затримуються через війну на Близькому Сході

28 квітня 2026, 14:53
Фото: з вільного доступу
Війна в Ірані впливає на розподіл американських військових ресурсів у світі.

Президенти Фінляндії та Естонії заявили 28 квітня, що деякі поставки американського оборонного обладнання до Європи затримуються через війну на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Президент Фінляндії Александр Стубб додав, що частина американських запасів спрямовується в інші регіони через війну в Ірані, але не вважає це тривожним для Фінляндії. Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що його країну поінформували про затримки, пов’язані з ракетними системами HIMARS.

"Це дає сигнал, що в Естонії та загалом у Європі слід значно швидше розвивати власну оборонну промисловість", – сказав Каріс.

СШАІранзброяЕстоніяФінляндіяЄвросоюз

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється