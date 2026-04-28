Поставки озброєння США до Європи затримуються через війну на Близькому Сході

Війна в Ірані впливає на розподіл американських військових ресурсів у світі.

Президенти Фінляндії та Естонії заявили 28 квітня, що деякі поставки американського оборонного обладнання до Європи затримуються через війну на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Президент Фінляндії Александр Стубб додав, що частина американських запасів спрямовується в інші регіони через війну в Ірані, але не вважає це тривожним для Фінляндії. Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що його країну поінформували про затримки, пов’язані з ракетними системами HIMARS.

"Це дає сигнал, що в Естонії та загалом у Європі слід значно швидше розвивати власну оборонну промисловість", – сказав Каріс.