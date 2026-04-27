росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військовослужбовців, ніж Україна.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Clash Report.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", – заявив президент Фіналяндії.

Він також зазначив, що удари було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

Як відомо, переговори щодо миру між Україною та рф зайшли в глухий кут через конфлікт на Близькому Сході, тому що багато чого було зроблено з боку США, як втягнуті в іншу війну – з Іраном.