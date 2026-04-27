Україна завдає росії втрат у чотири рази більше за свої – президент Фінляндії

27 квітня 2026, 10:21
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військовослужбовців, ніж Україна.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Clash Report.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", – заявив президент Фіналяндії.

Він також зазначив, що удари було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

Як відомо, переговори щодо миру між Україною та рф зайшли в глухий кут через конфлікт на Близькому Сході, тому що багато чого було зроблено з боку США, як втягнуті в іншу війну – з Іраном.

Фінляндіявтративійна в УкраїніОлександр Стубб

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється