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Папа Лев XIV закликав росію повернутися до переговорів

08 червня 2026, 10:59
Папа Лев XIV закликав росію повернутися до переговорів
джерело facebook.com/vaticannews
Папа Римський вважає, що сторони мають повернутися до переговорного процесу.

Папа Римський Лев XIV звернувся до росії під час перельоту до Іспанії. Він заявив про необхідність сторін повернутися до діалогу.

Про це інформує Vatican News

"Потрібно повернутися до переговорів. Потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення", – заявив понтифік журналістам.

"Я вважаю, що це вже було ясно: в Ірані відсутні критерії справедливої ​​війни. Теорія справедливої ​​війни походить від тих століть, коли було неможливо уявити собі зброю та руйнівні можливості, доступні людству сьогодні".

Нагадаємо, понад 1,2 мільйона людей зібралися 7 червня у центрі Мадрида, аби побачити Папу Лева XIV.

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