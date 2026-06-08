На виборах у Косові лідирує партія чинного прем'єра

Явка впала до 37% – виборці втомилися від повторних виборів на тлі затяжної політичної кризи.

Партія прем'єр-міністра частково визнаного Косова Альбіна Курті "Самовизначення" перемагає у парламентських виборах, що відбулися у неділю, 7 червня.

Про це повідомляє Reuters.

За офіційними результатами після підрахунку 99,4% бюлетенів, партія Курті лідирує з 43% голосів. Демократична партія Косова набрала 21%, Демократична ліга Косова, 18%. Попри перемогу, партії Курті знадобляться партнери по коаліції для формування нового уряду.

Явка склала менш як 37%, що значно нижче за 45% на грудневих виборах. Опитані виборці заявили, що втомилися від повторних виборів на тлі затяжної політичної кризи.

Нагадаємо, криза розпочалася після провальних спроб обрати нового президента. Президентка Косова Вйоса Османі розпустила парламент та оголосила дострокові вибори, однак Конституційний суд скасував це рішення. У квітні парламент знову не зміг обрати главу держави до встановленого терміну, що призвело до нових дострокових виборів.