рф використовує запаси балістики для ударів по Україні – ISW

москва використовує накопичені запаси через високу ефективність таких ракет.

росія у липні застосувала проти України більше балістичних ракет, ніж здатна виробляти за місяць.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на дані видання Militarnyi, яке з посиланням на українські джерела повідомляло, що російські війська у липні використали значну кількість балістичних ракет, зокрема близько двох третин річного обсягу виробництва ракет "Циркон".

За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку липня рф застосувала проти України 107 балістичних ракет і 20 гіперзвукових ракет "Циркон".

Водночас, за оцінками української розвідки, Росія щомісяця може виробляти близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" і ще приблизно 40 ракет для комплексів С-400.

"Схоже, росія звертається до своїх запасів, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає по Україні, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж безпілотники та крилаті ракети", – зазначили в ISW.

Водночас аналітики звернули увагу, що росія зменшила кількість ударних безпілотників у нічних атаках. У липні російські війська застосували 2955 дронів проти 5749 у червні.

У ніч проти 20 липня росія завдала чергового комбінованого удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 94 ударні безпілотники. За даними Повітряних сил, українська ППО знищила або подавила 81 дрон.

Нагадаємо, що у неділю росія нанесла масований удар балістикою по Києву.