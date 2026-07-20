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Rheinmetall хоче збудувати в Польщі завод зброї

20 липня 2026, 09:51
Rheinmetall хоче збудувати в Польщі завод зброї
Оборонний концерн запропонував Польщі локалізувати виробництво озброєння, бронетехніки та боєприпасів.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall запропонував Польщі реалізувати низку масштабних проєктів із локалізації виробництва озброєння та військової техніки. 

Відповідну пропозицію вже передали Міністерству національної оборони Польщі, пише Business Insider.

Ключовою ініціативою є будівництво першого заводу Rheinmetall у Польщі. Також компанія пропонує створити нові виробничі лінії та інтегрувати польські підприємства до свого глобального ланцюга постачання.

Одним із перших проєктів може стати виробництво модульних метальних зарядів MCS для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Крім цього, Rheinmetall пропонує розгорнути виробництво важких гусеничних машин підтримки на базі платформи Leopard 2. Йдеться про броньовані ремонтно-евакуаційні машини ARV3, інженерні машини AEV3 та мостоукладачі. Очікується, що така техніка постачатиметься арміям Польщі та Німеччини, а частка польських підприємств у виробництві становитиме щонайменше 50%.

Водночас ця частина пропозиції вже викликала дискусію в Польщі. Експерт із бронетехніки та редактор Defence24 Даміан Ратка заявив, що виробництво техніки на платформі Leopard 2 не відповідає довгостроковим планам польської армії.

"Стратегічний напрям визначено вже давно – це танки M1 Abrams і K2 Black Panther. Платформа Leopard 2 не має перспектив у польській армії", – зазначив він, припустивши, що ініціатива може бути спробою Німеччини зберегти свої позиції на польському оборонному ринку.

Окрім бронетехніки, Rheinmetall запропонував налагодити спільне з польською компанією Huta Stalowa Wola виробництво 30-мм автоматичних гармат, а також пускових установок GMARS і ракет до них. Ця система сумісна з боєприпасами HIMARS, але має більший боєкомплект.

Також концерн пропонує залучити польську державну групу озброєнь PGZ до виробництва компонентів для бронетранспортерів Boxer і організувати випуск 120-мм танкових боєприпасів. У компанії вважають, що це допоможе Польщі спростити забезпечення армії, яка нині експлуатує кілька типів основних бойових танків.

Остаточне рішення щодо реалізації запропонованих проєктів ухвалюватиме Міністерство національної оборони Польщі після оцінки їхньої доцільності та відповідності потребам Збройних сил країни.

Зазначимо, що навесні Rheinmetall назвала українські інновації джерелом натхнення.

 
ПольщаRheinmetall

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