Rheinmetall назвала українські інновації джерелом натхнення

Німецький оборонний концерн високо оцінив бойовий дух і винахідливість українців після критики українських дронів від свого CEO.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що вважає інноваційність і бойовий досвід українців джерелом натхнення для своєї роботи.

Відповідний допис компанія опублікувала у соцмережі X (Twitter).

У Rheinmetall підкреслили, що з "глибокою повагою" ставляться до зусиль українського народу у протидії російській агресії, наголосивши на здатності України ефективно воювати навіть за обмежених ресурсів. У компанії також подякували за можливість підтримувати Україну наявними засобами.

Ця заява з’явилася після резонансного коментаря глави правління концерну Армін Паппергер, який у інтерв’ю The Atlantic критично висловився про українські дрони. Зокрема, він назвав їх "грою в Lego" і стверджував, що вони не мають "справжньої технологічної інновації".

Такі слова викликали критику в Україні. Зокрема, радник президента Олександр Камишін іронічно зауважив, що "ці “Lego-дрони” вже знищили тисячі російських танків".