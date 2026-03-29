Rheinmetall назвала українські інновації джерелом натхнення

29 березня 2026, 18:49
Німецький оборонний концерн високо оцінив бойовий дух і винахідливість українців після критики українських дронів від свого CEO.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що вважає інноваційність і бойовий досвід українців джерелом натхнення для своєї роботи. 

Відповідний допис компанія опублікувала у соцмережі X (Twitter).

У Rheinmetall підкреслили, що з "глибокою повагою" ставляться до зусиль українського народу у протидії російській агресії, наголосивши на здатності України ефективно воювати навіть за обмежених ресурсів. У компанії також подякували за можливість підтримувати Україну наявними засобами.

Ця заява з’явилася після резонансного коментаря глави правління концерну Армін Паппергер, який у інтерв’ю The Atlantic критично висловився про українські дрони. Зокрема, він назвав їх "грою в Lego" і стверджував, що вони не мають "справжньої технологічної інновації".

Такі слова викликали критику в Україні. Зокрема, радник президента Олександр Камишін іронічно зауважив, що "ці “Lego-дрони” вже знищили тисячі російських танків".

 

війнаУкраїнаRheinmetall

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
