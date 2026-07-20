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Тегеран звинуватив США в атаці на іранську АЕС

20 липня 2026, 10:13
Тегеран звинуватив США в атаці на іранську АЕС
Фото: DW
Іран пообіцяв вжити заходів у відповідь, тоді як МАГАТЕ оцінює можливі наслідки атаки.

Уряд Ірану звинуватив США в ударі по будівельному майданчику атомної електростанції Дархін на півдні країни. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді в ефірі державного телеканалу IRIB, повідомляє CNN.

За його словами, атака на об’єкт, який перебуває на стадії будівництва, є "нападом на мирну ядерну інфраструктуру". Представник іранського МЗС заявив, що Тегеран вживатиме заходів для захисту своїх національних інтересів і безпеки.

Іранська Організація з атомної енергії повідомила, що удар було завдано по будівельному майданчику АЕС Дархін поблизу кордону з Іраком.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що перевіряє інформацію про атаку. Водночас в агентстві зазначили, що станція перебуває на "дуже ранніх етапах" будівництва, тому наразі немає ознак радіаційної загрози.

МАГАТЕ також закликало всі сторони до стриманості та уникнення військових дій поблизу ядерних об’єктів.

Крім того, Трамп хоче розширити санкції проти рф пунктами про Іран.

 
ІранСШАвійнаАЕС

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