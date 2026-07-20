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WP: США готуються до розширення конфлікту з Іраном

20 липня 2026, 09:22
WP: США готуються до розширення конфлікту з Іраном
з вільних джерел
Проте у Пентагоні попереджають про обмежені запаси озброєння та засобів ППО.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого розширення військових операцій проти Ірану. 

Про це інформує газета The Washington Post.

Водночас співрозмовники видання стверджують, що можливості Вашингтона можуть бути обмежені через дефіцит засобів протиповітряної оборони, далекобійних боєприпасів і труднощі з оперативним перекиданням додаткових сил до регіону.

За словами одного з американських чиновників, Пентагон уже нарощує присутність бойової авіації на Близькому Сході, однак наявних ресурсів може виявитися недостатньо для тривалої кампанії.

"Ми не маємо достатньо ресурсів для безпечного продовження операцій, і я не думаю, що Білий дім повністю усвідомлює це", – цитує видання неназваного американського посадовця.

Військові експерти також застерігають, що США наразі не готові до можливої наземної операції на території Ірану, якщо конфлікт продовжить розширюватися.

Водночас співрозмовники газети зазначають, що подальша ескалація може поставити під сумнів здатність США вести тривалу військову кампанію через обмежені запаси озброєння та логістичні труднощі.

 
СШАІран

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