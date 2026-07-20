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росія заявила про одну з наймасштабніших атак дронів на москву

20 липня 2026, 09:03
росія заявила про одну з наймасштабніших атак дронів на москву
москва міноборони рф
Регіон атакували понад 400 дронів.

російська влада заявила, що в ніч на 20 липня московську область атакували понад 400 безпілотників. 

За даними мера москви Сергія Собяніна, 85 дронів нібито збили під час наближення до столиці рф.

За словами Собяніна, з вечора 19 липня до 5:00 ранку в напрямку Московської області летіло понад 400 безпілотників. Він стверджує, що більшість із них було знищено засобами ППО ще на підльоті до регіону.

Водночас російські Telegram-канали та місцеві жителі повідомили про вибухи й пожежі в Підмосков'ї. Зокрема, за їхніми даними, під удар потрапив логістичний центр Wildberries "Коледіно" у Подольську.

OSINT-проєкт Astra також повідомив про пожежу на нафтобазі в Подольську та на складі промислового комплексу "Південні Ворота" в Домодєдово. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Через атаку "росавіація" тимчасово запровадила обмеження на роботу московських аеропортів. російські пропагандистські ресурси назвали наліт одним із наймасштабніших за останні роки.

Днями ми також писали, що у московській області після нічної атаки горять логістичний комплекс і нафтобаза.

 
МосквавійнаРосія

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