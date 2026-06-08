Санду: Молдова змінить законодавство, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів

Президентка допускає залучення українських технологій і іноземних інвесторів для захисту повітряного простору від російських безпілотників.

Молдова підготує зміни до законодавства для налагодження виробництва дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Про це заявила президентка Мая Санду, цитує Newsmaker.

"Ми повинні почати виробляти дрони, здатні перехоплювати та збивати інші безпілотники. Я доручила уряду підготувати зміни до законодавства. З одного боку, держава має виробляти такі дрони та антидрони, але з іншого, потрібно відкрити цю сферу і для приватного сектору", – заявила Санду в подкасті Raport.

За її словами, чинне законодавство не дозволяє створювати державно-приватні партнерства або залучати іноземні інвестиції в цій сфері, тоді як необхідних технологій і фахівців у країні наразі немає. "Є іноземні інвестори, які володіють такими технологіями. Ми змінимо закон і постараємося залучити інвестиції, насамперед для створення державно-приватних партнерств, а можливо, і прямі іноземні інвестиції", – додала президентка.

Санду також зазначила, що Молдова може звернутися за технологіями до України, яка після початку повномасштабного вторгнення створила одну з найрозвиненіших галузей виробництва безпілотників.

Після початку російської повномасштабної агресії в Україну російські безпілотники неодноразово залітали у повітряний простір Молдови та падали на її території.