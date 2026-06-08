МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження сховища ядерного палива біля Чорнобиля
Фахівці МАГАТЕ оглянули наслідки удару дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля. Атака завдала серйозних пошкоджень частині будівлі, де приймають паливо, а також офісу агентства з питань гарантій.
Про це повідомляє МАГАТЕ на своїй сторінці у Х
Експерти зафіксували пошкодження фасаду будівлі, стін і сходів, а також уламки скла, цегли та інше будівельне сміття на території об'єкта. "Рівень радіації на об'єкті залишався в межах норми, що свідчить про відсутність будь-якого радіоактивного забруднення", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
На момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося в контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, а найближчі контейнери були порожніми. Наразі невідомо, коли об'єкт знову зможе приймати відпрацьоване паливо з українських атомних електростанцій.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент дуже тривожним. "Напад на об'єкт, де зберігається велика кількість ядерних матеріалів, це гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися. МАГАТЕ продовжить розслідування цього інциденту", – заявив він.