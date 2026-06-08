Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження сховища ядерного палива біля Чорнобиля

08 червня 2026, 10:44
МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження сховища ядерного палива біля Чорнобиля
Фото: REUTERS
Рівень радіації залишається в нормі, однак гендиректор Гроссі назвав атаку "грою з вогнем".

Фахівці МАГАТЕ оглянули наслідки удару дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля. Атака завдала серйозних пошкоджень частині будівлі, де приймають паливо, а також офісу агентства з питань гарантій.

Про це повідомляє МАГАТЕ на своїй сторінці у Х

Експерти зафіксували пошкодження фасаду будівлі, стін і сходів, а також уламки скла, цегли та інше будівельне сміття на території об'єкта. "Рівень радіації на об'єкті залишався в межах норми, що свідчить про відсутність будь-якого радіоактивного забруднення", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

На момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося в контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, а найближчі контейнери були порожніми. Наразі невідомо, коли об'єкт знову зможе приймати відпрацьоване паливо з українських атомних електростанцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент дуже тривожним. "Напад на об'єкт, де зберігається велика кількість ядерних матеріалів, це гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися. МАГАТЕ продовжить розслідування цього інциденту", – заявив він.

ЧорнобильМАГАТЕРафаель Гроссі

Останні матеріали

Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється