МАГАТЕ підтвердило серйозні пошкодження сховища ядерного палива біля Чорнобиля

Рівень радіації залишається в нормі, однак гендиректор Гроссі назвав атаку "грою з вогнем".

Фахівці МАГАТЕ оглянули наслідки удару дрона по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля. Атака завдала серйозних пошкоджень частині будівлі, де приймають паливо, а також офісу агентства з питань гарантій.

Про це повідомляє МАГАТЕ на своїй сторінці у Х

Експерти зафіксували пошкодження фасаду будівлі, стін і сходів, а також уламки скла, цегли та інше будівельне сміття на території об'єкта. "Рівень радіації на об'єкті залишався в межах норми, що свідчить про відсутність будь-якого радіоактивного забруднення", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

На момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося в контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, а найближчі контейнери були порожніми. Наразі невідомо, коли об'єкт знову зможе приймати відпрацьоване паливо з українських атомних електростанцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент дуже тривожним. "Напад на об'єкт, де зберігається велика кількість ядерних матеріалів, це гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися. МАГАТЕ продовжить розслідування цього інциденту", – заявив він.