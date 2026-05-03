Волкер розповів, що робити Україні, якщо її не запросять до НАТО

03 травня 2026, 18:43
Волкер закликає Україну не відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом Альянсу.

Україну, схоже не планують брати до НАТО. Принаймні, найближчим часом. Що робити Києву у такому разі, і як гарантувати собі безпеку, пояснив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Про це він сказав у коментарі Liga.net.

На думку Волкера, НАТО – "це золотий стандарт". Тому він закликає Україну не відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом Альянсу.
 
"Але ми всі чудово розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися до НАТО просто зараз", – сказав колишній спецпредставник США, нагадавши, що для вступу України потрібна згода усіх членів Альянсу.
 
Волкер вважає, що Україні потрібно співпрацювати з якомога більшою кількістю європейських держав. Як приклад, він називає нордично-балтійсько-британську групу, до якої входить і Польща. Крім того, Волкер наголошує на важливості розгортання "коаліції охочих" після настання режиму припинення вогню. "Коаліція охочих", на його думку, стримає майбутні російські атаки.
 
"Я думаю, що одним із завдань такого коаліційного розгортання – це було б навчання і оснащення, але також допомога в інтеграції та координації протиповітряної оборони, щоб ППО України була скоординована з польською, румунською і країн Балтії в єдиній системі. І працюємо над досягненням мети членства в НАТО пізніше, коли це стане можливим", – підсумував Курт Волкер.
війна в УкраїніВолкерросія окупанти

