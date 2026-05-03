Рубіо їде до Рима на тлі напруження між США та Італією

03 травня 2026, 19:17
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Рубіо планує зустрітися з Пароліном і Мелоні.
Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня здійснить поїздки до столиці Італії й у Ватикан.
 
Про це повідомила газета Corriere della Sera.
 
Візити відбудуться після критики президента США Дональда Трампа папи римського Лева XIV і прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.
 
Рубіо відвідає Ватикан 7 травня. Там він планує зустрітися з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном і Левом XIV. Трамп заявляв, що глава католицької церкви "жахливий у сфері зовнішньої політики".
 
Після цього держсекретар США вирушить ду Рим. 8 травня він зустрінеться з міністрами закордонних справ та оборони Італії – Антоніо Таяні і Гвідо Крозетто.
 
Зазначають, що Рубіо також попросив про зустріч із прем'єр-міністеркою Італії. Зустрічі тет-а-тет між Рубіо й Мелоні не відкидають, однак поки не підтверджують, пише ЗМІ. Як зазначає видання, держсекретар раніше просив про зустріч із Мелоні. Раніше вона критикувала Трампа за заяву на адресу понтифіка, президент у відповідь заявив, що "помилявся" щодо неї.

 

