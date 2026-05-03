Швеція вкотре затримала судно "тіньового флоту" рф

03 травня 2026, 20:15
Фото: РБК
Судно йшло під сирійським прапором.
Берегова охорона Швеції затримала судно Jin Hui, яке підозрюють у причетності до російського "тіньового флоту".
 
Про це повідомили в Береговій охороні Швеції (Kustbevakningen).
 
Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором: коли його затримали в Балтійському морі, на ньому майорів стяг Сирії. Крім того, у берегової охорони також виникли питання щодо неналежного стану Jin Hui й відсутності страховки.
 
За даними проєкту ГУР War Sanctions, Jin Hui перевозив російську нафту й нафтопродукти, зокрема до Індії, Алжиру, Єгипту і Туреччини.
 
Його побудували 2009 року, і плаває під прапорами Панами, Сінгапура, Маршаллових островів і Ліберії.
 
З 2025 року Jin Hui перебуває під санкціями України, Швейцарії, Великої Британії та Європейського Союзу.

 

