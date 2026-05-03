Швеція вкотре затримала судно "тіньового флоту" рф

Судно йшло під сирійським прапором.

Берегова охорона Швеції затримала судно Jin Hui, яке підозрюють у причетності до російського "тіньового флоту".

Про це повідомили в Береговій охороні Швеції (Kustbevakningen).

Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором: коли його затримали в Балтійському морі, на ньому майорів стяг Сирії. Крім того, у берегової охорони також виникли питання щодо неналежного стану Jin Hui й відсутності страховки.