Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фіцо поїде на 9 травня до москви

03 травня 2026, 20:27
Фіцо поїде на 9 травня до москви
Фото: news.yahoo.com
Парад проходитиме без військової техніки.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати військовий парад у російській столиці 9 травня.
 
Про це пише Reuters.
 
Нині Фіцо входить до невеликої кількості світових лідерів, котрі висловили намір відвідати скорочену версію параду 9 травня. Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині минулого місяця Фіцо розглядається як найбільш проросійський лідер Європейського Союзу.
 
Цьогоріч парад у москві проходитиме без військової техніки. У кремлі рішення пояснювали “поточною ситуацією". Участь у заходах у москві також планує взяти самопроголошений президент білорусі лукашенко.
 
До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем’єр Фіцо відвідає військовий парад до 9 травня у москві. Ушаков повідомив, що прем’єр Словаччини долучитися до “параду Перемоги” у москві з-поміж інших “іноземних гостей”.
 
Про Фіцо багато говорять, тож Фіцо можу підтвердити, – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання журналістів про закордонних гостей на парад до 9 травня.
 
Тим часом Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило дозвіл країни для прем’єр-міністра Словаччини на проліт до москви на парад 9 травня. Про це повідомив речник дипломатичного відомства Адам Чорго у коментарі Novinky.
Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється