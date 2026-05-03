Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати військовий парад у російській столиці 9 травня.

Нині Фіцо входить до невеликої кількості світових лідерів, котрі висловили намір відвідати скорочену версію параду 9 травня. Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині минулого місяця Фіцо розглядається як найбільш проросійський лідер Європейського Союзу.

Цьогоріч парад у москві проходитиме без військової техніки. У кремлі рішення пояснювали “поточною ситуацією". Участь у заходах у москві також планує взяти самопроголошений президент білорусі лукашенко.

До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем’єр Фіцо відвідає військовий парад до 9 травня у москві. Ушаков повідомив, що прем’єр Словаччини долучитися до “параду Перемоги” у москві з-поміж інших “іноземних гостей”.

Про Фіцо багато говорять, тож Фіцо можу підтвердити, – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання журналістів про закордонних гостей на парад до 9 травня.