Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили співпрацю щодо дронів і ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Єревані. Вони обговорили військову допомогу Україні через програму PURL та енергетику.

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський повідомив, що з Гаром Стере вони обговорили партнерство між країнами: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів.

"Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України. Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати", – повідомив Зеленський.

Президент Зеленський повідомив, що запропонував Петтері Орпо зміцнити наше двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення.

"Окремо торкнулися міжнародної роботи, зокрема нашої євроінтеграції. Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує", – повідомив Зеленський.