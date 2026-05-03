Країни ОПЕК+ погодилися на збільшення видобутку нафти на тлі виходу ОАЕ з групи

Тим часом Об’єднані Арабські Емірати після виходу з групи також заявили про підвищення обсягів.

Сім країн з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) оголосили про збільшення видобутків нафти на 188 тисяч барелів на день.

Так, сім країн ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та росією після зустрічі домовилися збільшити видобутки на 188 тисяч барелів нафти на день з червня.

Однак, як і підвищення квот, які країни групи планували на травень, нові зміни будуть "символічними" – фактично збільшити видобуток сировини не вдасться, поки через Ормузьку протоку, яку США та Іран блокують, не відновиться експорт нафти. Навіть за умов відкриття Ормузької протоки, знадобиться ще декілька тижнів, щоб експорт відновився.