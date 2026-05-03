Країни ОПЕК+ погодилися на збільшення видобутку нафти на тлі виходу ОАЕ з групи
03 травня 2026, 19:53
Тим часом Об’єднані Арабські Емірати після виходу з групи також заявили про підвищення обсягів.
Сім країн з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) оголосили про збільшення видобутків нафти на 188 тисяч барелів на день.
Про це пише Bloomberg.
Так, сім країн ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та росією після зустрічі домовилися збільшити видобутки на 188 тисяч барелів нафти на день з червня.
Однак, як і підвищення квот, які країни групи планували на травень, нові зміни будуть "символічними" – фактично збільшити видобуток сировини не вдасться, поки через Ормузьку протоку, яку США та Іран блокують, не відновиться експорт нафти. Навіть за умов відкриття Ормузької протоки, знадобиться ще декілька тижнів, щоб експорт відновився.
На тлі цього ОАЕ, які нещодавно оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+, заявили про власне нарощування видобутків. Нафтова компанія Adnoc анонсувала нові проєкти на 55 мільярдів доларів, які стосуються як добування нафти, так і її переробки. Як вказує Bloomberg, вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК+ означатиме те, що країна зможе збільшувати обсяги видобутків нафти настільки, наскільки захоче, адже не буде обмеженою квотами для країн групи. Попри це, для здійснення планів доведеться зачекати на відкриття Ормузької протоки.
За даними Reuters, обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК+ у березні склали близько 35 мільйонів барелів на день, що на понад 7 мільйонів менше, ніж було у лютому.