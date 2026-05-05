Україна оголошує тишу з 6 травня, перевіряючи наміри кремля – FT

05 травня 2026, 15:21
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський прагне показати очевидне протиріччя.

Президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з опівночі 6 травня, демонструючи відкритість України до деескалації і водночас перевіряючи, чи готова росія вийти за рамки символічного перемир'я заради параду.

Про це пише Financial Times.

За словами високопоставлених українських чиновників, Зеленський прагне показати очевидне протиріччя: путін просить забезпечити безпеку для свого параду 9 травня, продовжуючи при цьому наступальні операції на території України. Логіка проста – якщо росія здатна забезпечити перемир'я на один день, вона може поширити його і на все поле бою.

Увечері 4 травня Міністерство оборони росії оголосило про "перемир'я" на 8-9 травня, одночасно погрожуючи масованими ударами по центру Києва у разі спроби України "зірвати святкування". При цьому відомство цинічно заявило, що нібито досі "утримувалося" від ударів по центру міста "з гуманітарних міркувань".

Зеленський у відповідь заявив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню, і оголосив про власний режим тиші з опівночі 6 травня.

"Будемо діяти дзеркально. Пора російським вождям робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у москві без доброї волі України", – заявив президент.

Цього року парад у росії пройде без традиційної помпезності – без важкої військової техніки. FT нагадує, що в епоху путіна День перемоги перетворився на інструмент виправдання повномасштабного вторгнення в Україну як продовження Другої світової війни.

