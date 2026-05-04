росія оголосила "перемир'я" на 8-9 травня

Зеленський заявив, що Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню.

росія оголосила про перемир'я на 8-9 травня, погрожуючи Україні масованим ударом по Києву у разі "зриву" святкувань Дня перемоги.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

москва висловила сподівання, що українська сторона «наслідує приклад» і також оголосить про припинення вогню на цей період.

Проте президент Володимир Зеленський спростував сам факт переговорів: за його словами, Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції про перемир'я. Він також наголосив, що кремль домагається тимчасового затишшя лише для того, щоб безперешкодно провести військовий парад 9 травня, після чого атаки проти України відновляться.