росія оголосила "перемир'я" на 8-9 травня
росія оголосила про перемир'я на 8-9 травня, погрожуючи Україні масованим ударом по Києву у разі "зриву" святкувань Дня перемоги.
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.
москва висловила сподівання, що українська сторона «наслідує приклад» і також оголосить про припинення вогню на цей період.
Проте президент Володимир Зеленський спростував сам факт переговорів: за його словами, Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції про перемир'я. Він також наголосив, що кремль домагається тимчасового затишшя лише для того, щоб безперешкодно провести військовий парад 9 травня, після чого атаки проти України відновляться.