Глава МЗС Німеччини закликав Європу наслідувати оборонний досвід України

04 травня 2026, 20:29
Глава МЗС Німеччини закликав Європу наслідувати оборонний досвід України
Вадефуль заявив, що Європі слід наслідувати приклад оборонно-технологічної революції України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що скорочення чисельності американських військ в його країні має мотивувати Європу пришвидшуватися у власних військових спроможностях, орієнтуючись на приклад України.

Про це міністр заявив під час візиту до Греції, повідомляє Politico.

Вадефуль заявив, що Європі слід наслідувати приклад оборонно-технологічної революції України.

"Приклад України показує, що військові можливості можна розвивати та надавати набагато швидше, ніж ми це робили в Європі протягом останніх десятиліть", – зазначив глава МЗС Німеччини.

У своєму виступі в Афінах німецький міністр прокоментував рішення США вивести частину контингенту з Німеччини. Посадовець переконаний, що цей крок має стати стимулом для європейців розвивати власні оборонні спроможності.

"Ми повинні розглядати це як поновлений заклик до швидшого розвитку та розгортання власних можливостей, цього просто неможливо уникнути", – сказав Вадефуль.

