Німеччина передає Україні електростанцію, яка обслуговувала "Північний потік-1"

Німеччина планує передати Україні газову електростанцію в Любміні поблизу Грайфсвальда, розташовану в точці підключення газопроводу "Північний потік-1" до німецької газотранспортної системи.

Про це повідомляє видання WELT.

Станція раніше забезпечувала технологічне тепло під час транспортування російського газу. Після того як у 2022 році постачання через Балтійське море припинилося, об'єкт втратив своє призначення і став збитковим. У 2023 році його роботу повністю зупинили.

Мажоритарний власник оператора станції, компанія Sefe Securing Energy for Europe GmbH, не змогла знайти покупця на об'єкт потужністю близько 84 мегавати і вирішила передати його Україні як гуманітарну допомогу на умовах самовивозу.

"Електростанція буде передана українському оператору електростанцій на умовах самовивозу", – заявили у Sefe, пояснивши, що це рішення є економічно доцільним, оскільки дозволяє уникнути витрат на демонтаж і утилізацію. Водночас передача має підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

Ініціатива викликала критику з боку представників проросійської партії AfD. Місцевий політик Ніколаус Крамер назвав передачу "абсурдною", заявивши, що станція могла б слугувати енергетичній безпеці самої Німеччини.

Нагадаємо, "Північний потік-1" був ключовим маршрутом постачання російського газу до Європи. У 2022 році росія спочатку скоротила, а потім повністю припинила постачання. Згодом інфраструктура обох "Північних потоків" зазнала пошкоджень унаслідок вибухів. Після початку повномасштабного вторгнення Німеччина відмовилася від імпорту російського газу.