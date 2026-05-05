Суперечка між США та Британією: міністри фінансів посперечалися через війну в Ірані

05 травня 2026, 17:59
Фото: з вільного доступу
Сварка сталася 15 квітня під час весняних зустрічей МВФ.

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз вступила у гостру суперечку зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом під час особистої зустрічі у Вашингтоні в квітні.

Про це повідомляє The Guardian.

Сварка сталася 15 квітня під час весняних зустрічей МВФ. Приводом стали публічні коментарі Рівз щодо війни США з Іраном. Напередодні вона заявила виданню Mirror, що відчуває "велике розчарування та гнів" через те, що США вступили у війну "без чіткого плану виходу", а в інтерв'ю CNBC додала, що цілі війни "ніколи не були чіткими".

Під час зустрічі Бессент дорікнув Рівз за ці слова, зокрема за згадку про загрозу іранського ядерного удару по Британії. Він повторив аргумент, який висловив BBC напередодні: "Цікаво, яким би був удар по світовому ВВП, якби ядерна зброя влучила в Лондон".

У відповідь Рівз заявила, що вона не є його співробітницею і що їй не подобається його тон.

На Даунінг-стріт у вівторок спробували згладити ситуацію, заявивши, що міністри фінансів двох країн "мають добрі стосунки і вели конструктивні розмови".

