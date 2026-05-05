Фінляндія засудила появу українських дронів у своєму повітряному просторі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен різко засудив інцидент із двома українськими дронами, які залетіли на фінську територію під час атаки на російський нафтовий порт Приморськ.

Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався в неділю вранці, коли Україна атакувала порт Приморськ, розташований приблизно за 50 км від фінського кордону. Два дрони відхилилися від курсу і порушили повітряний простір Фінляндії. Для їхнього відстеження були підняті винищувачі Hornet та армійські вертольоти. Збивати дрони не стали – вони знаходилися занадто близько до російського кордону. У регіоні тимчасово запровадили безпольотну зону.

Хяккянен заявив, що використання фінського повітряного простору для подібних операцій є категорично неприйнятним, і підкреслив, що Київ отримав чіткий сигнал: навіть випадкові порушення є неприпустимими.

"Вони повинні планувати свої операції так, щоб мінімізувати ризик відхилень через російське втручання", – наголосив міністр.

Це не перший подібний випадок. Наприкінці березня – на початку квітня на південному сході Фінляндії було знайдено чотири безпілотники, ідентифіковані як українські апарати, що мали атакувати територію росії.