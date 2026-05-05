Підсанкційне судно розвантажило в Єгипті майже 27 тис. тонн викраденої української пшениці

Це вже четвертий випадок від початку квітня, коли росія розвантажує вкрадене українське зерно в єгипетських портах.

Підсанкційне судно Asomatos розвантажило 26 900 тонн викраденої української пшениці у єгипетському Абу-Кірі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зерно розвантажили, хоча пʼять днів тому генпрокурор Руслан Кравченко надіслав запит Міністерству юстиції Єгипту з підставами для арешту судна. Воно належить підсанкційній компанії "Агро-Фрегат" і незаконно перевозило викрадену пшеницю через Крим.

Не тільки Єгипет приймає у своїх портах викрадене українське зерно. Наприкінці квітня незаконно викрадену агропродукцію хотіли розвантажити у порту Ізраїлю.

Раніше Україна направила юридичний запит Ізраїлю щодо судна з викраденим зерном.

Також нагадаємо, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які можуть бути причетні до допомоги росії в обході міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про постачання до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій України.