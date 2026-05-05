Зеленський у Бахрейні запропонував угоду Drone Deal та посилення безпеки

Президент України Володимир Зеленський 5 травня прибув до Королівства Бехрейн та зустрівся із королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

"Під час нашої зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості. Говорили про удари з Ірану проти Бахрейну та інших країн, про ситуацію щодо Ормузької протоки", - написав Зеленський у вівторок.

Він зазначив, що Україна готова поділитись із Бахрейном своєю безпековою експертизою та допомагати посилювати захист на тлі повітряних загроз. Також під час зустрічі приділили увагу розвитку двосторонніх економічних відносин та партнерства у сфері аграрного виробництва. Додатково обговорювали питання можливості відкрити посольства країн у столицях.

"Запропонував укласти Drone Deal та масштабувати співпрацю з Бахрейном, і домовились, що наші команди опрацюють деталі", - додав президент

Формат співпраці Drone Deal включає систему захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ. Відомо, що раніше Україну уже домовилась про 10-річну співпрацю з трьома ключовими країнами Близького Сходу: Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром.