Дрони СБУ вдарили по стратегічному НПЗ рф у Ленінградській області

Зараз на підприємстві продовжується пожежа.

У ніч проти 5 травня СБУ, Сили безпілотних систем і Сили спеоперацій атакували Кириський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію в Ленінградській області рф.

Це підтвердили СБУ та СБС.

Це один із трьох найпотужніших російських НПЗ – він виробляє майже 20 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в рф. Нафтоперекачувальна станція постачає нафтопродукти із заводу на експорт через порт Приморськ.

Під удар потрапили три установки первинної переробки нафти. Востаннє Україна била по цьому НПЗ в ніч проти 26 березня.

Українські БпЛА дедалі частіше досягають віддалених регіонів, зокрема району Уралу.