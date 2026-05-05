Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони України досягли чверті території рф — Bloomberg

05 травня 2026, 13:23
Дрони України досягли чверті території рф — Bloomberg
image: afp
Відтепер у зоні ризику близько 70% населення рф.

Українські далекобійні безпілотники здатні вражати цілі на відстані до 1500–1600 км углиб рф, що робить доступною для атак близько чверті її території, де проживає понад 70% населення.

Українські БпЛА дедалі частіше досягають віддалених регіонів, зокрема району Уралу, пише Bloomberg.

Так, удари фіксували у Єкатеринбург у місті, яке раніше вважалося глибоким тилом і було поза зоною ризику.

Від початку квітня місцева влада неодноразово призупиняла роботу аеропорту через загрозу атак дронів. За словами місцевих жителів, удари стали психологічним переломним моментом, оскільки війна вперше відчутно торкнулася віддалених регіонів.

Агенство зазначає, що на тлі позиційної війни на фронті роль безпілотників суттєво зросла. Україна активно використовує їх для ударів по стратегічних об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах, промислових підприємствах і логістичній інфраструктурі, що впливає на економічні можливості росії.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна планує розширювати дальність і масштаби таких операцій.

Серед останніх цілей це об’єкти у Челябінська область та Пермський край, розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною, де зафіксовано удари по військовій та енергетичній інфраструктурі.

Так у вівторок, 5 травня, у росії вперше тривога лунала за 2000 км від кордону з Україною.

 

Росіявійна

Останні матеріали

Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється