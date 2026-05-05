Дрони України досягли чверті території рф — Bloomberg

Відтепер у зоні ризику близько 70% населення рф.

Українські далекобійні безпілотники здатні вражати цілі на відстані до 1500–1600 км углиб рф, що робить доступною для атак близько чверті її території, де проживає понад 70% населення.

Українські БпЛА дедалі частіше досягають віддалених регіонів, зокрема району Уралу, пише Bloomberg.

Так, удари фіксували у Єкатеринбург у місті, яке раніше вважалося глибоким тилом і було поза зоною ризику.

Від початку квітня місцева влада неодноразово призупиняла роботу аеропорту через загрозу атак дронів. За словами місцевих жителів, удари стали психологічним переломним моментом, оскільки війна вперше відчутно торкнулася віддалених регіонів.

Агенство зазначає, що на тлі позиційної війни на фронті роль безпілотників суттєво зросла. Україна активно використовує їх для ударів по стратегічних об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах, промислових підприємствах і логістичній інфраструктурі, що впливає на економічні можливості росії.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна планує розширювати дальність і масштаби таких операцій.

Серед останніх цілей це об’єкти у Челябінська область та Пермський край, розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною, де зафіксовано удари по військовій та енергетичній інфраструктурі.

Так у вівторок, 5 травня, у росії вперше тривога лунала за 2000 км від кордону з Україною.