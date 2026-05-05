Загалом під атакою були 18 регіонів рф.

У ніч проти 5 травня вперше ракетну небезпеку оголошували в Ханти-Мансійський автономний округ, розташованому приблизно за 2000 км від кордону з Україною.

Крім того, сигнали тривоги пролунали щонайменше у 18 регіонах, повідомляють російські ЗМІ.

Також тривогу оголошували в низці інших регіонів, зокрема в Астраханській, Брянській, Калузькій, Курганській, Нижньогородській, Оренбурзькій, Орловській, Свердловській, Тульській і Челябінській областях, а також у Татарстані, Башкортостані, Мордовії, Удмуртії та Пермському краї.

Паралельно ввечері 4 травня та вночі 5 травня щонайменше в 18 містах рф запровадили обмеження на роботу аеропортів.

Зокрема, йдеться про Волгоград, Іжевськ, Казань, Нижньокамськ, Нижній Новгород, Оренбург, Орськ, Пензу, Перм, Псков, Самару, Саратов, Тамбов, Ульяновськ, Уфу, Чебоксари, Череповець і Ярославль.

Причини оголошення тривоги офіційно не уточнюються.