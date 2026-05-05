росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл

Том Купер опублікував традиційний тижневий огляд Дональда Гілла про основні події на фронті російсько-української війни. Чи не вперше за останній час огляд видається доволі позитивним для України. Тактична ситуація на різних ділянках фронту стабільна або близька до стабільної, водночас ЗСУ намагаються контратакувати. Також Україна регулярно здійснює тактичні удари на глибину до 150 км у тил ворога.

Вступ Тома Купера. Чотири роки безперервного моніторингу воєн даються взнаки. Ні, я не сиджу в якомусь брудному окопі – поранений, голодний, втомлений, запорошений і спітнілий, прислухаючись до звуку наближення снаряда чи безпілотника і гадаючи, у що він влучить. Але давати собі раду з усією цією масовою істерією та груповим ідіотизмом, геноцидом і терором – виснажливо. Тож я взяв собі ще кілька днів вихідних – не від роботи, а від соцмереж. Не можу не дійти висновку: життя "напрочуд тихе" без постійних перевірок, що там нового. Особливо без усієї ненависті, що витає в повітрі. І після 40 років у цьому "ремеслі" не можу не зробити висновок, що прочистити голову корисно для психічного здоров'я.

Звісно, ви тут не для того, щоб читати про прогулянки тихою місцевістю, насолоду весняною природою тощо. Тож краще передам слово Дональду Гіллу.

Огляд. Україна продовжує атакувати нафтопроводи, нафтопереробні заводи, експортні термінали і танкери – і повторює атаки, щоб ще більше підірвати експорт і переробку нафти. Це може спричинити подальше скорочення видобутку нафти, бо її просто не буде куди дівати. Це важливо, бо ціни на нафту продовжують зростати.

російські літаки також зазнали ударів – далекобійними дронами на відстані 1700 км. Будівлі не рухаються, а от літаки переміщуються, але водночас подовгу залишаються на місці. Невідомо, чи літаки були уражені на основі припущення, що їх не перемістять, чи завдяки термінальному наведенню зі ШІ, чи дрони пілотували оператори. росії доведеться захищати свої літаки якимись укриттями – або відсунути їх за межі досяжності. Знову.

росія продовжує втрачати засоби ППО темпом, який мав би її непокоїти. Єдина її надія тепер – кинути більше живої сили в команди перехоплення дронів; до кінця 2026 року вона планує додати 78 800 людей до своїх дронових сил. Коли реорганізація завершиться, росіяни розраховують мати чисельність 210 000 проти 100 000 в українських дронових силах. Це може вплинути на українські далекобійні дронові атаки, але будь-які протидронові сили мають бути інтегровані в сенсорну систему, здатну виявляти атаки, що наближаються, і в систему командування та управління, спроможну перекидати персонал.

Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія. росія здійснює окремі тактичні дронові атаки на дальність до 50 км, але значно менше, ніж Україна, тоді як українські тактичні удари регулярно сягають 150 км.

Тактична ситуація в кожному секторі коливається від стабільної до майже стабільної. Україна проводить дуже невеликі контратаки, щоб ліквідувати російські вклинення глибиною до 7 км на захід від Гуляйполя.

Вовчанськ. 57-ма бригада полює на росіян довкола Вовчанська.

Куп'янськ. росія продовжує просочування, зокрема на північ від Куп'янська. Україна ліквідовує глибокі вклинення. російська штурмова група зібралася в будівлі в Кіндрашівці. Наземні роботизовані комплекси (НРК) з вибухівкою атакували будівлю.

російський штурм між двома Піщаними зупинено.

Борова / Лиман. російську артилерію та танки уражено за 6-18 км від лінії фронту.

російський авіаудар по північно-західній частині Лимана.

Окремі наземні роботизовані комплекси (НРК) захоплювали російські позиції або утримували оборонну позицію до 45 днів. У грудні 2024 року 13-та бригада України провела штурм лише за допомогою повітряних і наземних дронів. До кінця цього року мета 3-го корпусу України – замінити наземними дронами 30% піхотинців. Зрештою вони сподіваються замінити дронами 80% військових на лінії фронту. Решта 20% піхоти стане елітним спеціалізованим формуванням, що виконуватиме завдання, які дрони виконати не можуть. 3-й корпус співпрацює з 2-м, щоб удосконалити підготовку та стандартизувати бойові операції для всієї армії. 13-та бригада входить до складу 2-го корпусу.

Слов'янськ. Уражено українську самохідну артилерійську установку.

Костянтинівка. росія продовжує гамселити авіаударами по південно-західній Костянтинівці, а потім намагається інфільтрувати піхоту в руїни через Іллінівку. Атаки зі Ступочок тривають, і росія поки що не може просунутися в напрямку Степанівки.

Українську САУ знищено. Зафіксовано російські медичні евакуації довкола Бахмута.

Ранкова прогулянка до Костянтинівки. Це відео знято на початку березня.

Військові зазвичай перебувають у місті близько 2-4 тижнів, перш ніж їх замінять. Заїхати до міста чи виїхати з нього нелегко. У січні для ротацій у Костантинівку заїжджали бронетехнікою, але тепер так робити не можна через російські дрони. Навіть перш ніж вантажівкою заїхати до Дружківки, доводиться чекати, поки в небі не буде дронів. Піхоту висаджують на світанку, коли оператори дронів переходять з нічної оптики на денну, і солдати йдуть пішки останні 11 км до фронту.

Рух наземних дронів (НРК) інтенсивний, а на дорогах залишаються рештки знищених НРК чи бронетехніки. Час від часу дорогою з ревом проноситься бронемашина з антидроновою кліткою або квадроцикл. Звуки стрілецького вогню свідчать, що десь поряд черговий російський дрон. НРК, призначені для евакуації поранених, мчать дорогою. Вогонь з рушниць постійний, і він завжди націлений на дрони, а не на російську піхоту.

Пальне та їжу під час ротації несуть на собі. Важчі вантажі доставляють НРК. На дорозі вони бачать ще один уламок НРК і впізнають у ньому свій – за привареним кріпленням Starlink. Роблять перекур у дворі розбомбленого будинку. Назовні стоїть дитячий візочок. У вікні без скла стоїть акордеон.

Один із членів команди їздив цією дорогою настільки часто, що в нього є історії про деякі орієнтири. Угорі ліворуч – три місяці тому він знайшов у Костянтинівці велосипед, що валявся на дорозі, і вирішив поїхати на ньому до Дружківки під час ротації. Велосипед і досі там, де він його залишив. Унизу ліворуч – він був поряд, коли бронемашину атакував дрон. Він допоміг екіпажу вибратися. Ніхто не постраждав, але машина відтоді не зрушила з місця. Угорі / унизу праворуч – цивільний у Костянтинівці поїхав машиною за продуктами. Дорогою назад дрон влучив у його авто, тож він зібрав продукти і пішки повернувся до Костянтинівки.

Один піхотинець описав перебування в Костянтинівці так: жах, страх, просто жах. Адреналін шалено шпарить. Як у фільмі жахів. росіяни просочуються в місто групами по 1-3 людини, а українці їх вистежують і або вбивають, або беруть у полон.

Вони проходять повз четвірку, що виходить з міста на ротацію, поки дорогою їде ще один НРК. Їх запитали, як справи, і вони відповіли: "А чого тільки не відбувається?" Команда, що виходила, сказала, що оптоволоконний дрон щойно знищив ще один НРК і все горить. Вони пробули там місяць, і сутичок з російською піхотою вистачало. росіяни просунулися достатньо далеко, щоб мінометний вогонь міг сягати міста. Вони не хотіли затримуватися і крокували далі в безпеку.

Постійний рух НРК і чимало команд, що ротуються до Костянтинівки і з неї. Унизу праворуч – ділянка дороги, всипана гільзами від рушничних пострілів по дронах.

За 2-3 тижні з'явиться більше зелені, що даватиме маскування, але росіяни це знають і скидатимуть міни в рослинність. Один із солдатів сказав, що під час попередньої ротації ракета впала за три метри від їхнього бункера і знищила генератор, тож вони пішли по генератор до мінометної команди. Дорогою він помітив міну за 20 см від своєї ноги – інакше "могло бути зле", сказав він.

Що ближче вони підходять до Костянтинівки, то більше уламків. Дорога вкрита гільзами від рушниць, з яких стріляли по дронах. Дорогою проїжджає ще один НРК.

Кількість уламків на дорозі зростає ближче до Костянтинівки. Унизу ліворуч – мерехтіння на схилі поряд – це оптоволоконний кабель від попередніх атак дронів.

Вони стоять біля традиційного місця перепочинку при дорозі. Назовні куняє кіт, поки віддалений рушничний вогонь ведеться по дрону. Тепер команда теж стріляє по дрону здалеку. Це оптоволоконний дрон, і вони в нього не влучають. Невдовзі – вибух. Можливо, влучило в бронемашину десь вдалині. Солдат дрімає сидячи поряд із котом. Дорогою повз них іде четвірка солдатів, прямуючи в місто.

Угорі ліворуч – акордеон, обрамлений відчиненим вікном у тому, що колись було чиїмось будинком. Угорі / унизу праворуч – ані кота, ані солдата не турбує далекий рушничний вогонь, який не заважає їхньому сну. Унизу ліворуч – команда стріляє по близькому дрону.

Попри весь цей жах у місті, цивільні там ще лишаються. Один солдат каже, що давав цивільних контакти Богдана Зуякова, відомого тим, що допомагає цивільним евакуюватися. Інші виходять з міста за продуктами і потім повертаються. З того місця, де вони стояли, він показав на машину і сказав: один чоловік виїхав цією машиною, купив продукти, а на зворотному шляху у задню частину машини влучив дрон. Він не постраждав, тож дістав продукти і пройшов останні кілька кілометрів пішки назад у місто. На цій дорозі цивільних вбивають щотижня. Батько, мати і син спробували евакуюватися вночі, хоч їм не радили. Їх атакував дрон "Молнія" і вбив матір.

Знову рушничний вогонь з того самого боку, звідки вони щойно прийшли, потім – вибух. Радіо повідомляє: щойно збили FPV, витрачено 20 набоїв. На електросамокатах підʼїжджають двоє солдатів старшого віку. Коробки з постачанням примотані до самокатів плівкою. Це команда ПТРК, яка щойно завершила 25-кілометровий рейс туди й назад до Дружківки після того, як зарядила свої самокати від генератора.

Угорі ліворуч – команда, що йде на свою позицію, несе їжу і пальне в рюкзаках. Унизу ліворуч – інша команда несе постачання в рюкзаках і ручному візку. Угорі / Унизу праворуч – двоє солдатів, що вже на позиціях, повертаються з рейсу постачання на електросамокатах із рюкзаками і припасами, примотаними до самокатів.

Покровськ. росія продовжує атаки шляхом просочування за підтримки масованих обстрілів, але просувається мало. Потужні українські авіаудари і невелика українська присутність у Родинському можуть свідчити про невелику контратаку, але російський маршрут через це село щонайменше порушено. росія не змогла розширитися довкола Гришиного.

Один з кількох українських авіаударів по Родинському. Т-80 на південь від Покровська уражали дронами, доки він не загорівся. росіян у Гришиному обстріляли.

росіяни використали ракети, бомби і артилерійські снаряди для обстрілу Водянського.

Новопавлівка. Зафіксовано українську позицію, яка отримувала постачання дронами; пізніше цю позицію атакували російські дрони. Іншу українську зв'язкову апаратуру теж атакували.

Гуляйполе. російська піхота повторними штурмами дісталася Новоселівки і Гуляйпільського та намагалася просунутися в Чарівне після обстрілів РСЗВ і термобаричних ударів ТОС-1. Україна атакує російські позиції в цих селах і "зачищає" лісосмугу від Гуляйполя до Чарівного.

Українську САУ пошкоджено. російський авіаудар по Гуляйпільському.

російську САУ знищено. Український авіаудар по Залізничному.

Окуповані території. 27-28 квітня атаковано ЗРК "Тор", два радари, майданчик розгортання дронів, центр виробництва й обладнання дронів, склад боєприпасів та інші точки розгортання. Атаковано також підрозділ балістичних ракет, два радари, три командні пункти дронів, склад дронів, ремонтний підрозділ і склад боєприпасів. Атаковано потяги, депо техніки, командні пункти та системи зв'язку.

За одну ніч атаковано базу РЕБ / радарну базу, базу спецпризначенців, базу виробництва дронів, систему ППО "Тор", радар "Каста", склади боєприпасів і резервні командні пункти. Уражено адміністративну будівлю в Луганську. Атаковано ЗРК "Бук", склади боєприпасів, пункти розгортання дронів і військ та склад з понад 30 одиницями техніки.

росія. Через низькі надходження від нафти й газу дефіцит російського бюджету наприкінці березня становив 61,3 мільярда доларів. Після того як між 2002 і 2025 роками росія купила понад 1 900 тонн золота, у 2026 році вона продала 21,8 тонни золота, щоб покрити дефіцит. 21,8 тонни – це 0,9% її загального золотого резерву. Станом на 1 квітня в росії залишалося трохи більше ніж 2300 тонн. росія видобуває 300 тонн золота на рік, поступаючись лише Китаю.

Ціна на нафту сягнула піка у 118 доларів, перш ніж знизитися до 113,94. Це все одно на 5 доларів більше, ніж минулого тижня.

Ціна золота цього року сягнула рекордних висот.

Про те, що українське керівництво нарешті засвоїло кілька важливих уроків в операціях такого роду, свідчить те, що НПЗ у Туапсе атакували втретє і вчетверте за два тижні, а палаюча нафта потекла вулицею. Нафта і сажа – у прибережних водах, на пляжах, на шкірі та в легенях мешканців. Ось знімки з повітря і з землі, які показують: знищено не лише нафтові резервуари. Експортний термінал також атаковано. Вид з літака і з гори, можливо, за сотню кілометрів. Радари із синтезованою апертурою (SAR) – це супутники, що використовують радар для картографування рельєфу й об'єктів на землі.

Радар із синтезованою апертурою (SAR) — це радар, встановлений на супутнику. Він використовується для картографування рельєфу та об'єктів на поверхні. У діапазоні 4-8 ГГц на причалах Туапсе є слабкі завади. Це може бути спроба придушення, або ж працює радар виявлення, що інтерферує з радаром супутника.

Порожній танкер тіньового флоту "Marquise" уражено двома морськими дронами за 210 км на південний схід від Туапсе. Він стояв нерухомо з вимкненим транспондером і, ймовірно, чекав, щоб завантажити нафту з іншого судна. Дрони влучили в корму корабля, але масштаб пошкоджень невідомий.

Два танкери атаковано морськими дронами біля Новоросійська. Другий танкер видно з 0:13 на відео. У певний момент перевозити російську нафту Чорним морем стане економічно невигідно.

Атаковано Орський НПЗ і лінійну виробничо-диспетчерську станцію в Пермі. Об'єкт у Пермі за 1500 км від України – це насосна станція високого тиску, що подає нафту в чотири трубопроводи. Через цей тиск полум'я в певний момент сягало кількох сотень метрів. НПЗ у Пермі уразили два дні поспіль. Пошкоджено резервуари зберігання.

Ярославський НПЗ також атаковано, пошкоджено вакуумну ректифікаційну установку.

Попередні дані вказують на те, що нафтопереробні потужності росії могли скоротитися на 20-30%. Ремонт для відновлення цих потужностей може тривати тижні або місяці.

Нафту видобувають з-під землі, а після транспортування трубопроводами її переробляють або експортують. Атаки на експортні термінали, НПЗ, трубопроводи та судна змусять росію далі скорочувати темпи видобутку нафти.

За 1700 км від України, поблизу казахстанського кордону, Україна повідомила про ураження двох Су-57, одного Су-34 і ще одного літака. Супутникові знімки, схоже, підтверджують пошкодження 2 Су-57 та 1 Су-34.

У Приморську на Балтійському морі уражено ракетний корабель, патрульний катер і танкер.

Радар "Небо" в Бєлгородській області знищено.

росія хоче завербувати цьогоріч 409 000 солдатів. За три місяці це мало б становити 102 250 солдатів, але вона завербувала лише 80 456. За той самий час росія втратила 85 290 солдатів.

У жовтні 2023 року ATACMS уперше застосували по аеродромах у Бердянську й Луганську; було пошкоджено або знищено 24 російські гелікоптери. Аеродроми були за 90 км від лінії фронту, і росія не знала, що Україна має таку спроможність. Перенесімося в сьогодення: Україна вже кілька місяців атакує цілі дронами середньої дальності на 150 км. росія вирішила проводити ремонт гелікоптерів Мі-28 і Мі-17 за 150 км від лінії фронту. Український розвідувальний дрон спостерігав, як дрони середньої дальності атакували обидва гелікоптери. Один російський технік-фахівець загинув під час удару. Можливо, росія не знала, що Україна має таку спроможність.

Окрім високого темпу втрат систем ППО, росія має дефіцит зенітних ракет. Найгостріший дефіцит – у системах "Оса" і "Панцир".

Бригада "Ахмат" з Чечні ніколи не була ефективним військовим підрозділом. Вона заслужила прізвисько "TikTok-бригада" за постійне публікування відео без жодних значущих здобутків. Вони дуже сміливі, коли мають владу над іншими. Їх використовували як загороджувальні загони, що стріляли в росіян, які відступали. Вони захоплювали бізнеси на окупованих територіях так само, як це робила б мафія. А тепер з'являються повідомлення, що вони грабують російські будинки в Бєлгородській області. Жителям погрожували зброєю, а тих, хто намагався їх знімати, били прикладом гвинтівки. російська військова поліція має у тилу свою владу. Її викликали по допомогу, але чеченці її ігнорували. Будинки в прикордонній зоні грабували вже понад рік – зазвичай коли власники тікали від обстрілів. Тепер чеченцям байдуже, вдома господарі чи ні.

Коли в березні 2022 року заблокували Instagram і Facebook, кількість встановлень VPN у росії зросла за один день на 11 000%. До 2025 року 41% російських інтернет-користувачів мали VPN. Коли заблокували Telegram, завантаження VPN зросли на 1300%. Станом на 29 квітня 2026 року заблоковано 469 VPN. 7,3 мільйона користувачів здійснили 35,7 мільйона завантажень, щоб з'ясувати, що працює і відповідає їхнім інформаційним потребам. Близько 30-50 мільйонів росіян користуються інтернетом, і обмеження на дозволений контент лише збільшать використання VPN серед населення.

Стрєлков каже, що здатність вигравати битви масованою піхотою була можлива у 2022-2024 роках, але масована піхота не може досягти перемоги у 2026 році через ефективність дронів. Мобілізація ще більшої кількості піхоти не принесе перемоги. Перемогу може принести лише мобілізація людей для розвитку науки і збільшення виробництва, вважає він; але навіть якби цього вдалося досягти, перемога все одно настала б нескоро.

Джерело: частина 1 та частина 2