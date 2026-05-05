Україна стикається з новою загрозою для ППО – Foreign Policy

Без США можливості Києва є обмеженими.

Україна та її європейські партнери з тривогою стежать за тим, як американська військова кампанія проти Ірану впливає на запаси ракет Patriot – зброї, на яку Київ покладається для захисту від російських балістичних ракет.

Про це пише Foreign Policy.

З початку війни з Іраном 28 лютого США витратили майже половину своїх запасів ракет Patriot – близько 2330 одиниць. Якщо бойові дії відновляться, потреба у цих ракетах зросте ще більше. Водночас вони затребувані і для захисту від можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Ситуацію ускладнює хронічний дефіцит. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс оцінив потребу України у 2000 ракет Patriot на рік, тоді як за чотири роки Київ отримав лише 600 перехоплювачів. Ефективність перехоплення впала до 25% –росія встигла адаптуватися. Наростити виробництво швидко неможливо: термін поставки новітньої модифікації PAC-3 MSE становить близько 42 місяців, а річний обсяг виробництва – менше 200 одиниць.

З липня 2025 року США припинили безоплатну передачу ракет Patriot і перейшли на систему PURL – продаж країнам НАТО, які потім передають зброю Україні. США запевнили партнерів, що вже оплачена зброя буде поставлена. Однак подальші пакети лишаються під питанням.

Сигнали з Вашингтона невтішні: віцепрезидент Джей Ді Венс назвав припинення допомоги Україні одним із кроків, якими "найбільше пишається". Трамп, за повідомленнями, погрожував згорнути PURL, якщо європейці не підтримають США у протидії Ірану в Ормузькій протоці.

Альтернативи обмежені. Європейська система SAMP/T виробляє не більше 300 перехоплювачів на рік, у сім разів менше за потребу. Україна розробляє власну протиракетну систему, але введення її в дію заплановане лише на кінець 2027 року.

Утім, певні підстави для обережного оптимізму є. Трамп публічно схвалює схему, за якою європейці платять США за зброю для України. Затверджений 23 квітня пакет допомоги на 106 мільярдів доларів передбачає винятки для озброєння, яке виробляється лише за межами Європи, зокрема для ракет Patriot. Це змушує частину європейців вважати, що програма PURL збережеться.

"Іноді американські чиновники бачать Україну як державу, яка не протримається й дня-двох без підтримки ззовні. Але Україна раз за разом доводила – на полі бою, у політиці, у соціальному житті, що з нею треба рахуватися", – підсумував дипломат із країни-учасниці PURL.