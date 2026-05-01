Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Світові ціни на нафту стрімко ростуть через загрозу дефіциту постачання

01 травня 2026, 11:23
Ринок відреагував на ризики тривалого закриття Ормузької протоки.

Ціни на нафту зростають другий тиждень на тлі блокади іранських портів. Деякі країни можуть зіткнутися з серйозним дефіцитом нафти вже у червні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агенція, ринок відреагував на ризики тривалого закриття Ормузької протоки - одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі. До війни через неї транспортували близько п’ятої частини глобальних обсягів сирої нафти.

За останні два тижні ціни зросли більш ніж на 25%. Причиною стало затягування переговорів і фактичне блокування важливого морського шляху, що спричинило різкі коливання на ринку та зміну структури ф’ючерсів.

"Кожен день продовжує бути пригодою, але також шансом швидко заробити гроші", - зазначив аналітик нафтового ринку Карл Ларрі.

Окрім того, обсяги торгів на азійських торгах були нижчими за норму. Ринки багатьох країн, включаючи Китай, Сінгапур, Німеччину, Францію та Бразилію, закриті на День праці.

Як зазначає Bloomberg, у компанії ConocoPhillips попереджають про ризик "критичної нестачі" ресурсу для окремих держав. За словами фінансового директора Енді О’Браєна, ситуація може суттєво погіршитися вже найближчими місяцями.

Він пояснив, що поставки, які раніше підтримували ринок, фактично вичерпалися - танкери, що вирушили з Перської затоки наприкінці зими, вже досягли пунктів призначення.

У зв’язку з цим країни, які залежать від імпорту нафти, можуть першими відчути нестачу ресурсу вже у червні-липні.

Також ситуацію ускладнює невизначеність навколо ключових маршрутів постачання, зокрема через напруженість на Близькому Сході, що впливає на глобальні ринки енергоносіїв.

СШАІраннафтаОрмузька протока

Останні матеріали

Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється