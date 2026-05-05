США посилюють тиск на Китай через відмову приймати депортованих – Reuters

США висунули Китаю нові вимоги лише за кілька днів до поїздки Трампа до Пекіна.

Китай уповільнює свої зусилля щодо репатріації своїх громадян, які нелегально перебувають у США. Тож Вашингтон готовий посилити обмеження на поїздки до країни, якщо Пекін не змінить курс.

Про це виданню Reuters повідомив високопосадовець адміністрації Трампа.

Вже 14-15 травня на зустрічі з Сі Цзіньпіном американський президент планує особисто підняти складне питання про повернення нелегалів на батьківщину

Зазначається, що візит має критичне значення для глави США. Він прагне домогтися від Пекіна поступок у торгівлі, щоб посилити свої позиції перед листопадовими виборами. Адже наразі опитування пророкують Республіканській партії болючу поразку.

Згідно з оприлюдненими даними, з моменту повернення до влади минулого року Трамп неодноразово погрожував тарифами та санкціями країнам, що відмовляються приймати депортованих. Це є центральним елементом його передвиборчої кампанії та жорсткої імміграційної політики.

Як пишуть ЗМІ, Китай протягом років чинив опір проханням США прийняти назад десятки тисяч своїх громадян, які незаконно перебувають у Штатах. За наявною інформацією, після вступу Трампа на посаду Пекін натякнув на готовність до репатріації "підтверджених громадян" після перевірки, проте заявив, що цей процес потребує часу.

Як стверджує високопосадовець США, після прийняття близько 3000 депортованих на початку 2025 року, за останні шість місяців Китай суттєво скоротив співпрацю.

"Китай відмовляється повною мірою співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо повернення своїх громадян", – заявив чиновник, назвавши це порушенням міжнародних зобов’язань та відповідальності Китаю перед своїм народом.

Він також додав, що якщо Китай не посилить співпрацю щодо депортацій, Сполучені Штати розглянуть можливість збільшення грошових гарантій, що супроводжують візові заяви, а також відмовлятимуть у видачі більшої кількості віз та блокуватимуть більше в'їздів на кордоні.

"Бездіяльність китайського уряду поставить під загрозу майбутні подорожі законослухняних громадян Китаю", – наголосив урядовець.