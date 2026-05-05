Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США посилюють тиск на Китай через відмову приймати депортованих – Reuters

05 травня 2026, 16:34
США посилюють тиск на Китай через відмову приймати депортованих – Reuters
США висунули Китаю нові вимоги лише за кілька днів до поїздки Трампа до Пекіна.

Китай уповільнює свої зусилля щодо репатріації своїх громадян, які нелегально перебувають у США. Тож Вашингтон готовий посилити обмеження на поїздки до країни, якщо Пекін не змінить курс.

Про це виданню Reuters повідомив високопосадовець адміністрації Трампа.

Стало відомо, що США висунули Китаю нові вимоги лише за кілька днів до поїздки Трампа до Пекіна. Вже 14-15 травня на зустрічі з Сі Цзіньпіном американський президент планує особисто підняти складне питання про повернення нелегалів на батьківщину

Зазначається, що візит має критичне значення для глави США. Він прагне домогтися від Пекіна поступок у торгівлі, щоб посилити свої позиції перед листопадовими виборами. Адже наразі опитування пророкують Республіканській партії болючу поразку.

Згідно з оприлюдненими даними, з моменту повернення до влади минулого року Трамп неодноразово погрожував тарифами та санкціями країнам, що відмовляються приймати депортованих. Це є центральним елементом його передвиборчої кампанії та жорсткої імміграційної політики.

Як пишуть ЗМІ, Китай протягом років чинив опір проханням США прийняти назад десятки тисяч своїх громадян, які незаконно перебувають у Штатах. За наявною інформацією, після вступу Трампа на посаду Пекін натякнув на готовність до репатріації "підтверджених громадян" після перевірки, проте заявив, що цей процес потребує часу.

Як стверджує високопосадовець США, після прийняття близько 3000 депортованих на початку 2025 року, за останні шість місяців Китай суттєво скоротив співпрацю.

"Китай відмовляється повною мірою співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо повернення своїх громадян", – заявив чиновник, назвавши це порушенням міжнародних зобов’язань та відповідальності Китаю перед своїм народом.

Він також додав, що якщо Китай не посилить співпрацю щодо депортацій, Сполучені Штати розглянуть можливість збільшення грошових гарантій, що супроводжують візові заяви, а також відмовлятимуть у видачі більшої кількості віз та блокуватимуть більше в'їздів на кордоні.

"Бездіяльність китайського уряду поставить під загрозу майбутні подорожі законослухняних громадян Китаю", – наголосив урядовець.

СШАКитайДональд ТрампСі Цзіньпін

Останні матеріали

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється