Рекордний вотум недовіри: уряд Румунії пішов у відставку

Румунський парламент підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Іліє Боложана: за відставку проголосували 281 депутат із 288, які взяли участь у голосуванні. Це найбільша кількість голосів на підтримку вотуму недовіри в історії румунського парламенту. Для його прийняття було достатньо 233 голосів.

Про це повідомляє Digi24.

Голосування відбулося на спільному пленарному засіданні Палати депутатів та Сенату. Ініціаторами вотуму виступили соціал-демократи та ультраправі. Після оголошення результатів Боложан залишив парламент і повернувся до будівлі уряду.

Політична криза в Румунії розпочалася після розколу керівної коаліції. 20 квітня Соціал-демократична партія, найбільша у коаліції, відкликала підтримку прем'єра і зажадала його відставки. 23 квітня сім міністрів від цієї партії подали у відставку.

Ініціатори вотуму звинуватили Боложана у руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів, а також дорікнули йому за підвищення ПДВ, скасування пільг для окремих категорій працівників і високий рівень інфляції.