Rheinmetall заходить у морську оборону: купує верф у Румунії

Оборонний гігант разом із MSC планує придбати корабельню Mangalia, щоб розширити виробництво військових і цивільних суден у Європі.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує придбати суднобудівну верф Mangalia в Румунії разом із партнером – глобальним логістичним оператором MSC Mediterranean Shipping Company.

Угода має посилити присутність компанії в Чорноморському регіоні та розширити її можливості в морському оборонному секторі, інформує морське видання The Maritime Executive.

За даними порталу, Rheinmetall і MSC можуть отримати контрольний пакет акцій підприємства, тоді як держава збереже лише міноритарну частку. Наразі верф перебуває у стані неплатоспроможності, а її активи оцінюють приблизно в 87 млн євро.

Для Rheinmetall – це продовження стратегії розширення в морському сегменті оборони: раніше компанія вже придбала корабельню NVL у групи Luerssen. Нова угода дозволить інтегрувати військові системи безпосередньо в процес будівництва суден і посилити виробничі потужності в Європі.

Плани інвесторів передбачають відновлення роботи верфі та її розвиток як одного з ключових суднобудівних центрів. Rheinmetall уже має замовлення на чотири кораблі для ВМС Румунії, зокрема патрульні катери, і розглядає Mangalia як базу для ширших військових і комерційних проєктів – від обслуговування кораблів НАТО до будівництва цивільних суден.

За словами представників компанії, відновлення верфі має стратегічне значення і сприятиме розвитку регіону, створенню робочих місць і зміцненню промислової бази.

Розподіл ролей у консорціумі передбачає, що Rheinmetall відповідатиме за оборонні технології, а MSC – за комерційний напрям і судноплавні проєкти. Румунська влада готова надати необхідні активи для запуску проєкту, а MSC пропонує модель швидкого фінансування для оперативного відновлення виробництва.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall вироблятиме стволи для зброї у Британії.