Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів цього року.

Поставки вже розпочалися цього місяця. До пакету входять:

далекобійні ударні безпілотники;

розвідувальні дрони;

логістичні безпілотники;

морські засоби.

Усі вони вже перевірені на передовій в Україні.

"На п'ятому році жорстокої війни путіна Велика Британія продовжує активізуватися та цього року надає Україні найбільшу кількість дронів за всю історію", - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За його словами, очільник кремля путін хоче, щоб союзники України відволіклися через ситуацію на Близькому Сході.

"І ніщо не відволіче нас від того, щоб продовжувати стояти поруч з ними стільки, скільки потрібно для забезпечення миру", - додав він.

У березні 2026 року росія запустила по Україні близько 6 500 одноразових ударних дронів - значно більше, ніж у лютому. Безпілотники стали ключовим інструментом як для українських контратак, так і для захисту від постійних обстрілів. Більшу частину коштів спрямують на британські компанії - Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics. Це створить нові робочі місця у Великій Британії.

Окрім дронів, Велика Британія підтвердила постачання:

сотень тисяч артилерійських снарядів;

тисяч ракет для протиповітряної оборони.

Загальний обсяг британської військової підтримки у 2026 році - 3 мільярди фунтів стерлінгів.