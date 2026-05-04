Польща та Британія підпишуть договір про співпрацю

Туск зазначив, що Британія зацікавлена в надійному захисті в контексті зближення з Євросоюзом.

Польща та Велика Британія підпишуть двосторонній договір про співпрацю 27 травня.

Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, де він поспілкувався з британським колегою Кіром Стармером.

"Ми прийняли остаточне рішення разом із прем'єр-міністром Стармером, що підписання договору між Польщею та Великою Британією відбудеться вже 27 травня. Це буде договір, який реально зміцнить нашу співпрацю, особливо у сфері оборони, але не тільки", – сказав Туск журналістам.

За його словами, переговори тривали довго, однак у нинішніх умовах особливо важливо знаходити партнерів із реальним потенціалом, готових до сталої військової та ширшої оборонної співпраці. Туск також зазначив, що Британія зацікавлена в надійному захисті в контексті зближення з Євросоюзом, а настрої у самій країні змінилися: значна більшість британців шкодує про Brexit і прагне інтенсивніших зв'язків із ЄС.

Стармер раніше також наголошував, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові інтереси Британії вимагають тіснішого партнерства з Європейським Союзом.