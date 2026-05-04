04 травня 2026, 14:07
Зеленський: Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL
фото: Офіс президента
У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі.
Канада виділяє додаткові 200 млн доларів на програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). 
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.  
 
У Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі. Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн дол. на програму PURL. 
 
А генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.
 
У зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 
Політики говорили про посилення ППО, зокрема виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримку програми PURL та можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Зеленський нагадав, що Європа повинна мати власні можливості реагувати на балістичні загрози.
 
Також він зазначив, що є очевидна пауза в тристоронніх перемовинах, яка виникла через війну в Ірані.
 
Лідери обговорили, як активізувати переговорний процес, контакти зі США та роль Європи. 
 
Також президент розповів про ситуацію на фронті, зокрема втрати росіян. Вони, за словами Зеленського, сягають 35 тис. осіб на місяць. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється