Зеленський: Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL

Канада виділяє додаткові 200 млн доларів на програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

У Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі. Перед зустріччю Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн дол. на програму PURL.

А генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

У зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Політики говорили про посилення ППО, зокрема виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримку програми PURL та можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Зеленський нагадав, що Європа повинна мати власні можливості реагувати на балістичні загрози.

Також він зазначив, що є очевидна пауза в тристоронніх перемовинах, яка виникла через війну в Ірані.

Лідери обговорили, як активізувати переговорний процес, контакти зі США та роль Європи.

Також президент розповів про ситуацію на фронті, зокрема втрати росіян. Вони, за словами Зеленського, сягають 35 тис. осіб на місяць.