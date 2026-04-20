Німеччина перебудовує заводи під зброю через кризу в автопромі – WSJ

На тлі спаду в автомобільній та важкій промисловості Німеччина переорієнтовується з автомобілебудування на виробництво зброї – і перетворюється на головний арсенал Заходу.

Як пише The Wall Street Journal, країна переживає найтриваліший період стагнації з часів Другої світової війни. За даними уряду, щомісяця в німецькій промисловості зникає близько 15 000 робочих місць. Компанія Mercedes-Benz повідомила про падіння прибутку на 49% у 2025 році, тоді як Volkswagen, другий за величиною автовиробник у світі, заявив про зниження прибутку на 44% за той самий період і оголосив про плани скоротити 50 000 робочих місць у Німеччині до 2030 року. Навіть такі флагманські бренди, як Porsche, повідомляють про колосальні втрати: операційний прибуток впав на 98% порівняно з 2024 роком.

Зараз по всій промисловій зоні Німеччини виробничі лінії, які колись забезпечували експортне диво країни, перебудовуються відповідно до механізмів європейського переозброєння. Заводські цехи, що простоюють, і звільнені кваліфіковані робітники перенаправляються в єдиний сектор, який все ще масштабно розширюється - оборонку.

"Volkswagen веде переговори з ізраїльськими компаніями з метою розпочати виробництво компонентів для ізраїльської системи "Залізний купол" до 2027 року. Багато компаній запровадили третю зміну для виробництва зброї та боєприпасів для України. Перехоплювачі Patriot, які довгий час були виключно американською продукцією, незабаром будуть вироблятися в Німеччині для задоволення зростаючого попиту", – пише WSJ.

У той час як традиційні оборонні компанії часто мають дуже тривалі цикли розробки і витрачають роки на розширення виробництва, виробники, загартовані в умовах жорсткої конкуренції на автомобільному ринку, здатні швидко нарощувати масштаби, каже Себастьян К. Шульте, глава виробника двигунів внутрішнього згоряння Deutz.

Так, американський оборонний гігант Lockheed Martin випускає всього близько 620 ракет для перехоплювачів Patriot на рік, незважаючи на величезний попит, викликаний війнами між росією та Іраном. Водночас Deutz, більш гнучка компанія, яка звикла до швидко мінливих примх покупців автомобілів, діяла настільки швидко, що тепер постачає двигуни для систем Patriot, які використовує Саудівська Аравія, а також для різних безпілотних систем і броньованої техніки.

Ставка виправдалася: на відміну від багатьох автомобільних компаній, ця фірма не проводила масових звільнень, оскільки робітники перейшли на оборонне виробництво. Минулого року виручка компанії зросла на 15%.