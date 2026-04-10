У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних в Україні – ООН

10 квітня 2026, 21:02
За місяць загинули щонайменше 211 людей, ще 1 206 отримали поранення.

Безпілотники малої дальності перетворилися на найсмертоноснішу зброю для мирного населення України поблизу лінії фронту. У березні 2026 року кількість постраждалих серед цивільних зросла на 49% порівняно з лютим.

Такі дані наводить Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні.

За місяць загинули щонайменше 211 людей, ще 1 206 отримали поранення. БПЛА малої дальності стали другою основною причиною втрат: від них загинули 66 осіб, 369 — поранені. Поблизу лінії фронту дрони залишаються головною загрозою для мирних мешканців.

Загалом щоденні удари безпілотниками, артилерією та авіабомбами зумовили 63% від усіх березневих жертв. Найбільше страждають люди похилого віку — вони становлять половину загиблих і 40% поранених.

Постраждалі зафіксовані у 19 областях України та Києві. При цьому 97% усіх випадків загибелі або каліцтва цивільних припадає на території під контролем українського уряду.

За перший квартал 2026 року в Україні загинули 556 цивільних, 2 731 особа отримала поранення. Ці показники на 20% перевищують дані за аналогічний період 2025 року, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій і незмінно високий ризик для мирного населення.

війна ООН загиблі БПЛА

