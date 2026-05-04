Зеленський у Єревані домовився про нові пакети підтримки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з партнерами у Єревані дала змогу не лише повернути політичну увагу до України, а й узгодити нові оборонні пакети та пришвидшити фінансування на виробництво дронів і систем РЕБ.

За словами Зеленського, сьогоднішня зустріч дала змогу поспілкуватися з партнерами віч-на-віч і в ширших форматах.

"Це була так звана Washington Group. Насамперед це група країн, які були залучені до переговорів, до розмов з американською стороною, з президентом Трампом, а також з їхніми радниками з національної безпеки. Ми говорили про продовження перемовин, тому що зараз фокус на Іран, американці займаються Близьким Сходом. І для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні увага до України повернута – політична", – зазначив він.

Президент додав, що з партнерами також обговорили продовження програми PURL.

"Домовилися з деякими партнерами про нові пакети. Останній пакет - від прем’єра Канади Марка Карні, 200 мільйонів, він його підтвердив. І таких пакетів буде кілька в найближчі тижні після саміту. Це важлива підтримка", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, коли один партнер робить крок, а інші підхоплюють.

"Ми знаємо, що таке 200 мільйонів, ми знаємо, на скільки антибалістичних ракет для Patriot ми можемо розраховувати", – сказав президент, підкреслюючи важливість будь-якої суми допомоги від партнерів.

Також Зеленський заявив, що першу частину коштів кредиту ЄС на 90 мільярдів євро потрібно отримати якомога раніше.

"Нам потрібно отримати ці кошти вже в червні, адже необхідно збільшувати виробництво дронів. Ми також домовилися, що перший транш буде спрямований на дрони та системи радіоелектронної боротьби. Він має надійти на початку літа. Це важливе рішення", – зазначив президент.