росія запустила десятки дронів під час дії "перемир’я" – ПС

10 травня 2026, 09:34
Фото: УНН
Під час оголошеного "перемир’я" українська ППО знищила 27 російських безпілотників.

У ніч на 10 травня, попри заявлене росією "перемир’я", війська рф атакували Україну 27 безпілотниками. 

Про це Повітряні сили ЗСУ написали у Telegram-каналі.

За даними військових, усі ворожі дрони були знищені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Влучань не зафіксовано", – зазначили у Повітряних силах.

Типи безпілотників та напрямки атаки наразі не уточнюються.

Раніше президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та росією. 

Після чого Україна офіційно дозволила провести росії парад до 9 травня

 
