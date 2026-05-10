росія запустила десятки дронів під час дії "перемир’я" – ПС
У ніч на 10 травня, попри заявлене росією "перемир’я", війська рф атакували Україну 27 безпілотниками.
Про це Повітряні сили ЗСУ написали у Telegram-каналі.
За даними військових, усі ворожі дрони були знищені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
"Влучань не зафіксовано", – зазначили у Повітряних силах.
Типи безпілотників та напрямки атаки наразі не уточнюються.
Раніше президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та росією.
Після чого Україна офіційно дозволила провести росії парад до 9 травня.