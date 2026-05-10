росія запустила десятки дронів під час дії "перемир’я" – ПС

Під час оголошеного "перемир’я" українська ППО знищила 27 російських безпілотників.

У ніч на 10 травня, попри заявлене росією "перемир’я", війська рф атакували Україну 27 безпілотниками.

Про це Повітряні сили ЗСУ написали у Telegram-каналі.

За даними військових, усі ворожі дрони були знищені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Влучань не зафіксовано", – зазначили у Повітряних силах.

Типи безпілотників та напрямки атаки наразі не уточнюються.

Раніше президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та росією.

Після чого Україна офіційно дозволила провести росії парад до 9 травня.