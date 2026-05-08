Україна офіційно дозволила провести росії парад до 9 травня

08 травня 2026, 21:52
Фото: Зеленський / Telegram
На час параду – з 10:00 за київським часом – територіальний квадрат Красної площі виключається з плану застосування українського озброєння.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив росії провести 9 травня парад у москві в рамках перемир'я.

Документ опублікований на сайті Офісу президента.

"Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. москві", – йдеться в указі.

На час параду – з 10:00 за київським часом – територіальний квадрат Красної площі виключається з плану застосування українського озброєння. В указі чітко зазначені координати цієї зони.

Указу передували кілька важливих рішень. Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та росією. Зеленський підтвердив перемир'я на 9-10-11 травня та анонсував масштабний обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

