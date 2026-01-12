Зеленський попередив про підготовку росією нового масованого удару по Україні

Президент закликав реагувати на тривоги.

росія хоче скористатися холодною погодою і може готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, застеріг президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 січня.

"Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом", — наголосив він.

Президент спрогнозував, що новий ворожий удар може відбутися вже найближчими днями і закликав українців бути уважними, реагувати на тривоги та допомагати один одному.

Нагадаємо, останнім часом рф намагається бити по котельнях, щоб в морози залишити людей без опалення. Так, у Києві у ніч на 9 січня окупанти цілеспрямовано атакували котельні в різних районах столиці. Такі дії росіян є енергетичним терором та спробою перетворити зиму на зброю.