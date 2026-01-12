Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президентка Молдови підтримує ідею об'єднання з Румунією у разі референдуму

12 січня 2026, 20:07
Президентка Молдови підтримує ідею об'єднання з Румунією у разі референдуму
Фото: з вільних джерел
Вона зазначила, що її країні стає все складніше «виживати» самостійно.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проголосує за об'єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум.

Про це Санду сказала у британському подкасті The Rest is Politics, пише Politico.

"Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні і, звичайно, чинити опір росії", — пояснила вона.

Водночас Санду додала, що вона розуміє, що ідею возз'єднання з Румунією не підтримує більшістю громадян Молдови — на відміну від вступу до ЄС, куди країна подала заявку в 2022 році і вступ в який вона назвала «більш реальним».

Молдова була частиною Румунії з 1918 по 1940 рік, коли її анексував СРСР. А після його розпаду в 1991 році країна проголосила незалежність. Опитування показують, що близько двох третин молдован виступають проти об'єднання. Проти об’єднання з Румунією висловилися 61,5% опитаних, тоді як 31% підтримали ідею об’єднання.

РумуніяМолдовареферендумМая Санду

