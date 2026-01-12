Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Хорватія попередила Україну про ризики офіційної відмови від окупованих земель

12 січня 2026, 21:57
Хорватія попередила Україну про ризики офіційної відмови від окупованих земель
Фото: з вільного доступу
Хорватський лідер додав, що рф прагне відновити відносини зі США, в той час як Україна "служить інструментом для досягнення цієї мети".

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович застеріг Україну від офіційного визнання контролю рф над окупованими територіями.

Про це заявив Пленкович під час його пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Хорватії.

"Проблема полягає в тому, що росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь, але Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний", - зазначив він.

Пленкович підкреслив, що Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованої території, виходячи з досвіду Хорватії.

"Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо", - пояснив він.

Хорватський лідер додав, що рф прагне відновити відносини зі США, в той час як Україна "служить інструментом для досягнення цієї мети". Він додав, що країна-агресорка також хоче зняття санкцій та відновлення на міжнародній арені.

Пленкович прокоментував і роботу над гарантіями безпеки для України, нагадавши про негативний досвід Будапештського меморандуму, який не був підтриманий підписантами.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що "він вірить, що президент США Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше" в Європі, щоб зрівнятися з витратами США.

війна в Україні

Більше публікацій

